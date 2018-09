POL-HB: Nr.: 0579--Polizei hebt Indoor-Plantage aus

1 weiterer Medieninhalt

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Burglesum, Hockenstraße Zeit: 4.9.18, 14 Uhr

Zivile Einsatzkräfte beschlagnahmten am Dienstag in Bremen Burglesum gut 200 Cannabispflanzen und rund 15 Kilogramm bereits abgeerntete Marihuana-Blüten.

Nach intensiven vorausgegangenen Ermittlungen regten die Drogenfahnder der Bremer Polizei über die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Hockenstraße an. Dieser wurden am Dienstagnachmittag vollstreckt. Bei der Durchsuchung wurde eine in Betrieb befindliche Groß-Indoorplantage mit fast 200 Cannabispflanzen festgestellt. Weiter fanden die Zivilkräfte mehrere tausend Euro Bargeld und rund 15 Kilogramm Marihuana-Blüten, die schon zur Trocknung aufgehängt waren. Neben dem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss der 39 Jahre alte Betreiber nun auch mit Ermittlungen wegen der Entziehung elektrischer Energie rechnen. Denn seine elektrischen Anlagen waren so manipuliert, dass sie die notwendige Energie zur Versorgung der Pflanzen lieferten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt: Die aus den Pflanzen gewonnenen Drogen Haschisch und Marihuana sind als sehr gefährlich einzustufen, da sie am häufigsten unterschätzt werden. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der psychischen Abhängigkeit und der problematischen Abbauzeit des Rauschwirkstoffes THC. Hinzu kommt, dass sich aufgrund von Züchtungen in Indoor-Plantagen der THC-Gehalt seit den 60er-Jahren um das 10-fache erhöht hat.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell