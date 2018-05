Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Ecke Herdentorsteinweg Zeit: 02.05.18, 21.15 Uhr

Am gestrigen Abend wurde ein 70-jähriger Mann nach dem Verlassen eines Lokals so heftig niedergeschlagen, dass er schwere Kopfverletzungen erlitt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der 70-Jährige zwischen 21.15 und 21.30 Uhr ein Lokal in der Bahnhofstraße. Es befindet sich in dem Teilstück zwischen Breitenweg und Herdentorsteinweg. An der Ecke Bahnhofstraße/Herdentorsteinweg schlug ihn ein unbekannter Mann zu Boden. Der Rentner musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schläger flüchtete im Anschluss an die Tat durch die Bahnhofstraße. Er wird als schlank beschrieben und war dunkel bekleidet.

Die Polizei Bremen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Täter geben. Sie nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 3888 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell