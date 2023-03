POL-HA: E-Scooter ohne Versicherungsschutz angehalten

Hagen-Boele (ots) - In einem Supermarkt in der Freiligrathstraße beging ein polizeibekannter Dortmunder am Donnerstag (16.03.2023) gegen 13 Uhr einen Ladendiebstahl. Der 47-Jährige ist allein im Jahr 2023 bereits neun Mal durch Ladendiebstähle in Erscheinung getreten. Am Donnerstag hatte der Mann versucht alkoholische Getränke sowie Tabakwaren zu entwenden, als er von einem Ladendetektiv beobachtet wurde. Die Alkoholflaschen befanden sich beim Passieren des ...

