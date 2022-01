Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf leicht verletzt - Aufwendige Bergung dauert mehrere Stunden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 55-jähriger LKW-Fahrer ist am Mittwochmorgen (12.01.2022) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Sein Fahrzeug musste aufwendig geborgen worden. Der Hagener befuhr mit einem LKW mit Anhänger gegen 06.50 Uhr die Hohenlimburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Bushaltestelle "Heidnocken" kam er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab. Der 55-Jährige überfuhr eine Verkehrsinsel und passierte die Gegenfahrbahn. Im Anschluss kam der LKW seitlich gekippt im Bereich eines Hanges zum Stehen und verkantete sich dort. Der Hagener wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der LKW und Anhänger mussten durch mehrere Abschleppfahrzeuge geborgen werde. Aufgrund der örtlichen Situation dauerte die Bergung mehrere Stunden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr durch Polizeibeamte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

