Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall im Wasserlosen Tal

Hagen (ots)

Am Samstag, 20.04.2019, gegen 11:05 Uhr kam es in der Straße "Wasserloses Tal" auf Höhe des dortigen Blumengeschäftes in Fahrtrichtung Volmestraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach ersten Erkenntnissen wurde dadurch der 75 jährige Fahrer eines braunen VW Polo leicht verletzt. Die 48 jährige Fahrerein eines schwarzen VW Polo befuhr zunächst die Straße "Wasserloses Tal" in Fahrtrichtung Volmestraße. Der 75 jährige Fahrer des braunen Polo befand sich auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Blumengeschäftes. Der 75 jährige Hagener übersah die 48 jährige Hagenerin und wendete auf der Straße "Wasserloses Tal", um diese in Fahrtrichtung Karl-Ernst-Osthaus-Straße zu befahren. Die Hagenerin stieß ungebremst mit der Front ihres PKW gegen die linke Seite des PKW des 75 jährigen Mannes. Die Kollision der PKW löste die Airbags in einem der PKW aus. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der 75 jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zunächst einem Hagener Krankenhaus zugeführt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 8000 Euro. (tr)

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell