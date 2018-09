POL-HA: Umfangreiche Polizeikontrollen in der Hagener Innenstadt

Hagen (ots) - Am Dienstagnachmittag führte die Polizei zielgerichtete Kontrollen in Altenhagen, Wehringhausen und im Bahnhofsumfeld durch. Dabei waren über 25 Polizeibeamte im Einsatz, die von städtischen Mitarbeitern und Bediensteten des Jobcenters unterstützt wurden. Gemeinsam kontrollierten die Einsatzkräfte so genannte Problemhäuser sowie allgemein an Kriminalitätsschwerpunkten. Während des Einsatzes, der bis in die Abendstunden andauerte, wurden drei Aufenthaltsermittlungen durchgeführt, 25 Verkehrsdelikte geahndet und Geld, Betäubungsmittel sowie zwei Messer sichergestellt. Das Ausländeramt konnte sechs Ausweisdokumente einziehen und 21 Zwangsabmeldungen vollziehen. Im Rahmen des Einsatzes durchsuchte die Polizei zwei Objekte in Eckesey und Wehringhausen mit Durchsuchungsbeschluss. Dabei wurde Kokain und Haschisch, teilweise verkaufsfertig portioniert, aufgefunden. Die Substanzen waren geschickt versteckt, einen Block Haschisch konnten die Beamten in einem Handtuchspender auffinden. Zum Einsatz kam auch ein Rauschgiftspürhund. Drei Personen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen, gegen einen von ihnen bestand ein Haftbefehl. Da gut die Hälfte der Beamten in Uniform unterwegs war, verspricht sich die Polizei Hagen von der Aktion, die in ähnlicher Form bereits im Mai stattfand, einerseits eine abschreckende Wirkung beim kriminellen Klientel, aber andererseits auch, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 16

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell