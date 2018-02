POL-HA: Kellereinbrüche im Hagener Stadtgebiet

Hagen (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.02.2018, bis Samstag, 24.02.2018, kam es zu mehreren Kellereinbrüchen im Hagener Stadtgebiet. 2 Keller wurden in einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße aufgebrochen und es wurden Werkzeuge entwendet. In einem weiteren Fall blieb es jedoch bei einem Versuch. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße wurde eine Kettensäge entwendet. Ein weiterer Versuch scheiterte an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Eugen-Richter-Straße. Spirituosen im Wert von rund 500 Euro waren hingegen die Tatbeute bei einem Kellereinbruch in der Friedensstraße. Die Kriminalpolzei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet: Eine wachsame Nachbarschaft kann helfen solche Taten zu verhüten. Melden Sie der Polizei verdächtige Personen oder Umstände in Ihrem Wohnumfeld. Hierzu können Sie auch die Notrufnummer 110 nutzen. (tr)

