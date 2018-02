POL-HA: Festnahme nach Ladendiebstahl

Hagen (ots) - Am Samstag Abend, 24.02.2018, wurde ein 37 jähriger Mann aus Rumänien von Ladendetektiven bei einem Diebstahl in einem Kaufhaus in der Hagener Innenstadt beobachtet. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hatte Parfum im Wert von über 500 Euro in einer präparierten Tasche deponiert und versucht die Warensicherungsanlage zu umgehen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Hagener Kriminalpolizei hat den Fall bereits übernommen. Die Ermittlungen dauern noch an. (tr)

