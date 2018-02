POL-HA: Kelleraufbruch in Wehringhausen

Hagen (ots) - Am Freitag Morgen, 23.02.2018, meldete sich ein Bewohner eines Hauses in der Borsigstraße bei der Hagener Polizei. Er hatte festgestellt, dass in dem Haus mehrere Keller aufgebrochen worden waren. Entwendet wurde unter anderem ein Reisekoffer und eine Bohrmaschine. Die Tatzeit dürfte nach den ersten Ermittlungen zwischen Donnerstag, 22.02.2018 18:00 und Freitag, 23.02.2018 09:00 Uhr liegen. Wem ist eine Person aufgefallen, die in dieser Zeit mit einem Reisekoffer über die Borsigstraße gegangen ist? Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer 02331/ 986-2066. (tr)

