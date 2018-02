POL-HA: Vandalismus am Jungfernbruch

Hagen (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, meldete sich ein Objektbetreuer des städtischen Kindergartens am Jungfernbruch bei der Hagener Polizei. Er hatte festgestellt, dass sich bislang noch unbekannte Täter seit dem 02. Februar, unberechtigt Zugang zum Kindergarten verschafft hatten. Neben diversen Sachbeschädigungen an der Einrichtung und Farbschmierereien an den Wänden, haben die Täter auch Sanitärgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist durchaus möglich, dass sich die Täter mehrfach in dem Objekt und der näheren Umgebung aufgehalten haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell