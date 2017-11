POL-HA: Trunkenheits- und Drogenfahrten unterbunden

Hagen (ots) - Am Montagnachmittag beobachtete ein Polizeibeamter eine Fiat-Fahrerin, die auf der Berliner Straße während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzte. Bei der Kontrolle gegen 15.00 Uhr räumte die 27-Jährige den Verstoß ein, machte dabei allerdings den Eindruck, nicht fahrtauglich zu sein. Ein Drogenvortest verlief positiv und so musste sie mit zur Blutprobe. In der Nacht zu Dienstag fiel ein Dacia-Fahrer auf, der am Bergischen Ring das Rotlicht einer Ampel missachtete. Bei der Überprüfung des 40 Jahre alten Fahrers bemerkten die Beamten eine deutliche Alkoholfahne, der Atemvortest fiel mit 1,14 Promille entsprechend positiv aus. Auch in diesem Fall war eine Blutprobe fällig, gegen die beiden Fahrzeugführer wurden entsprechende Anzeigen vorgelegt.

