POL-MG: Einbruch in Kindertagesstätte

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 2. Mai, gegen 0.40 Uhr hat ein an der Nordstraße im Stadtteil Rheydt geparkter Audi A5 gebrannt. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, stand die Front in Vollbrand. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen unbekannte Täter. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte ...

