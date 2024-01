Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Aufbruch in Waldhausen: Hochwertige Arbeitsgeräte entwendet

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, 3. Januar, haben Unbekannte ein Firmenfahrzeug an der Straße Am Ringerberg aufgebrochen. In dem Pkw befanden sich hochwertige Arbeitsgeräte.

Am gestrigen Morgen stellte der Inhaber eines Unternehmens aus Waldhausen um 10 Uhr fest, dass Unbekannte die Hecktür seines Firmenfahrzeugs aufgebrochen hatten. Er hatte den Pkw am Vorabend gegen 19 Uhr an der Straße Am Ringerberg geparkt.

Den Polizeibeamten gegenüber gab er an, dass sich in dem Fahrzeug hochwertiges Werkzeug sowie Arbeitsgeräte befunden hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

