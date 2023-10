Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Pkw-Diebstähle am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten in Mönchengladbach haben Unbekannte am Wochenende Fahrzeuge gestohlen.

Zwischen Samstag, 7. Oktober, 15 Uhr, und Sonntag, 8. Oktober, 12.30 Uhr haben Unbekannte am Max-Roeder-Weg in Windberg auf unbekannte Weise ein in einer Parkbucht abgestelltes Auto entwendet. Dabei handelt es sich um einen grauen Range Rover. Möglicherweise überbrückten die Täter das Keyless-Go-System, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten.

Auch an der Beethovenstraße im Stadtteil Am Wasserturm stellte eine Autobesitzerin am Sonntag den Diebstahl ihres geparkten Wagens fest: Ihr grüner Fiat 500 fehlte. Diese Tat begingen Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 13.55 Uhr und 15.30 Uhr.

Die Polizei erbittet in beiden Fällen Hinweise, die sie unter der 02161-290 annimmt. (jn)

