POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Auf der Kreuzung des Geistenbecker Rings mit der Straße Luisental ist es am Dienstag, 24. Mai, um kurz nach 7 Uhr zu einem Unfall mit vier Leichtverletzten gekommen - darunter zwei kleine Kinder. Eine 38-jährige Autofahrerin war mit ihren sieben Monate und zwei Jahre alten Kindern auf dem Geistenbecker Ring in Richtung Stapper Weg unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Luisental überfuhr ...

mehr