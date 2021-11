Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet ereignet.

1. Zwischen Samstag, 13. November, 15 Uhr und Montag, 15. November, 9 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Konzenstraße verschafft. Sie durchsuchten offensichtlich sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld sowie Schmuck.

2. In mehrere Wohncontainer an der Aachener Straße sind unbekannte Täter eingebrochen. Am Dienstag, 16. November, gegen 9.45 Uhr haben sie Taschen und Rucksäcke gestohlen.

3. An der Dessauer Straße sind am Dienstag, 16. November, zwischen 1.30 und 8.30 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und entwendeten diverse elektronische Geräte sowie Schmuck.

4. Über ein Fenster verschafften sich bislang Unbekannte am Dienstag, 16. November, zwischen 11.30 und 18.30 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus an der Moselstraße. Nachdem sie Schränke und Schubladen durchsuchten, entwendeten sie elektronische Geräte sowie Schmuck.

In allen vier Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um ihre Mithilfe. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

