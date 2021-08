Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysator aus Auto gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend, 15. August, und Montagmorgen, 16. August, einen Katalysator aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen.

Gegen 21 Uhr parkte ein Fahrer am Sonntagabend ein Auto auf einem Parkplatz an der Aachener Straße auf Höhe der Kreuzung Bahnstraße. Als der Mann am nächsten Morgen gegen 10 Uhr das Auto startete, stellte er fest, dass der Katalysator vom Wagen fehlt.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell