Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nächtlicher Wohnungseinbruch in Odenkirchen: Einbrecher stehlen Bargeld aus Geldbörsen während Hausbewohner schlafen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 22. Februar, in ein Einfamilienhaus am Haferweg in Odenkirchen eingebrochen und haben aus den Portemonnaies der schlafenden Hausbewohner Bargeld entwendet.

Zwischen 22.30 Uhr am Abend und 7 Uhr morgens betraten sie das Haus durch eine Terrassentür im Erdgeschoss. Drinnen gingen sie zur Garderobe und entnahmen den Geldbörsen, die sie dort fanden, Bargeld. Danach verließen sie das Haus mutmaßlich auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell