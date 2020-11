Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher erbeuten in Gaststätte Geräte und Werkzeuge

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Geräte und Werkzeuge haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Bettrath-Hoven an der Straße Am Woltershof erbeutet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 24. November, 19 Uhr, und Mittwoch, 25. November, 8.45 Uhr. Die Einbrecher hatten sich an Tür und Fenster zu schaffen gemacht und drangen schließlich in das Gebäude ein.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 erbeten. (ds)

