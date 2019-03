Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handtaschenräuberin biss und schlug um sich

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Handtaschenraub am Marienplatz in Rheydt. Eine 34-jährige Räuberin entriss einer 48-jährigen Frau aus Odenkirchen die Handtasche und versuchte zu flüchten. Die Geschädigte lief hinter der Täterin her und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin kamen Passanten zu Hilfe und überwältigten die Räuberin. Diese biss und schlug um sich. Trotzdem gelang es mit vereinten Kräften, die Frau fest zu halten, bis die Polizei eintraf. Hierbei wurde ein 50-jähriger Odenkirchener und eine 20- jährige Rheydterin leicht verletzt. Die Räuberin wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sie stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Frau aus Rheydt ist wegen ähnlicher Delikte bereits auffällig geworden. Die Handtasche konnte der Geschädigten zurückgegeben werden.

