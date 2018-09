POL-MG: Versuchter Einbruch in Pizzeria

Mönchengladbach (ots) - Gestern haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Pizzeria an der Grevenbroicher Straße einzubrechen.

Es war kurz vor Mitternacht, als mehrere Zeugen laute Knallgeräusche hörten. Anschließend flüchteten die Täter, vermutlich zwei junge Männer, in Richtung Rheinstraße. Die hinzugerufenen Polizisten stellten an der Tür und an der Glasscheibe Hebelspuren fest. Ferner war die vordere Scheibe der Doppelverglasung zerstört. In die Räume konnten die Täter nicht gelangen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

