POL-MG: Einbrecher bricht Kellerverschläge auf

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 9 Uhr hat sich ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus auf der Grünstraße in Odenkirchen an insgesamt vier Kellerverschlägen zu schaffen gemacht.

Hierfür öffnete er zunächst gewaltsam die Eingangstür des Mehrfamilienhauses. Anschließend begab er sich in den Keller und brach dort drei Verschläge auf und durchwühlte sie. Bei einem vierten scheiterte er an der Sicherung. Art und Höhe der Beute sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell