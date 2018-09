POL-MG: Verkehrsunfall in Schelsen, 2 Verletzte

Mönchengladbach (ots) - Unfallort: Mönchengladbach, Schelsen, Mülforter Straße Unfallzeit: Dienstag, 11.09.2018, 20:30 Uhr

Die 34 jährige Pkw-Fahrerin überholte einen haltenden Omnibus der NEW in Höhe des Unfallortes. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 21 jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei wurde der Pkw der 34 jährigen gegen den Omnibus geschleudert. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 34 jährige Pkw-Fahrerin und der 21 jährige Pkw-Fahrer wurden verletzt und durch Rettungswagen in angrenzende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb die Mülforter Straße im Unfallbereich gesperrt.

