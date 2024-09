Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Firma scheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Am Königsweg;

Tatzeit: zwischen 30.08.2024, 16.00 Uhr, und 04.09.2024, 12.30 Uhr;

Unbekannte wollten in den vergangenen Tagen in einen Betrieb in Gronau-Epe eindringen. Um in das Gebäude an der Straße Am Königsweg zu gelangen, machten sich die Täter an einer Tür zu schaffen - allerdings erfolglos. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmittag. Das Kriminalkommissariat in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell