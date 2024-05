Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer gestreift

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Nienkamp;

Unfallzeit: 21.05.2024, 05.35 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter am Dienstag in Gronau mit seinem Wagen einen Radfahrer. Dazu kam es gegen 05.35 Uhr: Ein Gronauer war mit seinem Rad auf dem Nienkamp in Richtung Am Buddenbrook unterwegs und wollte an einem geparkten Auto vorbeifahren. Dieses setzte sich zeitgleich in Bewegung und streifte den 40-Jährigen. Der Radler erlitt leichte Verletzungen, der Autofahrer entfernte sich. Bei dem betreffenden Wagen handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen schwarz lackierten Pkw der Marke Mercedes Benz vom Typ A-Klasse. Ob der Autofahrer den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat bittet diesen sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell