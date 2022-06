Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Am Mittwoch, dem 08.06.2022 touchierte eine Autofahrerin gegen 16.30 Uhr auf der Münsterstraße mit ihrem rechten Außenspiegel einen in einer Parklücke stehenden Pkw - vermutlich einen schwarzen BMW. Die Autofahrerin informierte die Polizei und wartete aufgrund des Regens in ihrem Pkw, so dass sie den geschädigten Pkw nicht mehr im Blick hatte. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der mutmaßlich beschädigte Pkw unbemerkt davon gefahren. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. (fr)

