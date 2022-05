Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugin beobachtet Zusammenstoß und geht

Bocholt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall könnte es am Donnerstag zwischen 11.00 und 11.30 Uhr am Manes-Schlatt-Platz gekommen sein. Die mutmaßliche Unfallverursacherin schilderte der Polizei, dass sie von einer unbekannten Zeugin darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass sie gegen einen geparkten Wagen gefahren sei. Einen Schaden hätten beide jedoch nicht festgestellt. Zur Sicherheit habe sie eine Nachricht an dem vermeintlich angefahrenen Wagen hinterlassen wollen, gab die Autofahrerin an. Um Papier und Stift zu holen, habe sie sich in ein nahegelegenes Eiscafé begeben. Bei ihrer Rückkehr seien die Zeugin und auch der angefahrene Wagen weg gewesen. Nur ein Zettel hinter ihrem Scheibenwischer mit dem Text, dass sie darauf hingewiesen worden sei, einen Wagen angefahren zu haben und dass sie ohne Information gegangen sei, blieb zurück. Dieses werde nun zur Anzeige gebracht, stand dort geschrieben. Die Polizei bittet die Zeugin, den möglichen Unfallgegner sowie mögliche weitere Beobachter der Situation, Kontakt zum Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell