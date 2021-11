Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Zwei Einbruchsdelikte an der Straße Im Thomas

Borken-Weseke (ots)

In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher gegen 01.30 Uhr die Tür des Dorfgemeinschaftshauses auf. Ob die auslösende Alarmanlage den oder die Täter vertrieb, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde nichts entwendet. In derselben Nacht hebelten der oder die Täter auch die Eingangstür der benachbarten Realschule auf. Im Gebäude machten sich die Täter auch an zwei Flurtüren zu schaffen, konnten diese aber nicht aufbrechen. Nach dem bisherigen Stand wurde auch hier nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

