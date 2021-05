Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Schlösser schrecken Diebe nicht ab

Gronau (ots)

Gleich mit drei Schlössern gesichert war in Gronau ein Pedelec des Herstellers Kalkhoff, als es Unbekannte entwendeten. Zu dem Geschehen an der Buchenallee kam es am Sonntag, zwischen 19.00 und 19.50 Uhr. An dem Rad befanden sich ein bunter Fahrradkorb, eine rote Satteltasche sowie ein Tacho. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell