Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schöppingen (ots)

Ein Drogentest ist am Montagmorgen bei einem 25-Jährigen in Schöppingen auf den Cannabiswirkstoff THC angeschlagen. Der Autofahrer fuhr zunächst auf der Kreisstraße 32 langsam an zwei Polizeibeamten vorbei, um dann seinen Wagen stark zu beschleunigen. Die folgende Kontrolle lieferte den mutmaßlichen Grund für das Verhalten. Ein Arzt entnahm in den Räumen der Polizeiwache Ahaus dem Mann eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

