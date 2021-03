Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Gewaltsam in Kita eingedrungen

Reken (ots)

In eine Kindertageseinrichtung in Groß Reken eingebrochen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende. Die Täter entwendeten einen Tresor, der in einem Büro gestanden hatte. Die Einbrecher hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft: Um in das Gebäude am Lindenweg hineinzukommen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

