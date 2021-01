Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht Auto gefahren

Gronau (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein 32-Jähriger in Gronau ein Fahrzeug geführt. Im Rahmen einer Kontrolle schlug ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC an. Polizeibeamte hatten den Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch auf der Enscheder Straße angehalten. Es folgte eine ärztliche Blutentnahme, um den Missbrauch von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

