POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin auf dem Schumacherring angefahren

AhausAhaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 39-jährige Radfahrerin am Montag in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin wollte gegen 08.00 Uhr den Schumacherring aus der Boschstraße kommend überqueren. Dabei übersah sie einen 41-Jährigen, der den Schumacherring aus Richtung Heeker Straße kommend in Richtung Schöppinger Straße befuhr. Zwei linksabbiegende Lkw, deren Fahrer vom Schumacherring in die Boschstraße abbiegen wollten, erschwerten die Sicht für die Unfallbeteiligten. Es kam zum Zusammenstoß der ungleichen Verkehrsteilnehmer. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Enschede. Ermittlungen in der Klinik ergaben, dass die zwischenzeitlich nicht auszuschließende Lebensgefahr nicht mehr besteht. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 3.100 Euro. Die Lkw-Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

