Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer landete in Polizeizelle

Bocholt (ots)

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag randalierte eine 28-jähriger in Rhede wohnhafter Mann gegen 03.30 Uhr in der Bocholter Innenstadt (Europaplatz), dabei pöbelte er auch Passanten an. Einem Platzverweise der hinzugerufenen Polizeibeamten kam er nicht nach, stattdessen beleidigte er die Beamten. Die nächsten Stunden verbrachte der Mann in einer Polizeizelle, zudem muss er nun mit den Folgen eines Strafverfahrens rechnen.

