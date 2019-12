Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbrecher richten Unfallschäden an

Südlohn (ots)

Gewaltsam ein Vorhängeschloss aufgebrochen haben Einbrecher und sich so Zugang zu einem Firmengelände in Südlohn verschafft. Dort stiegen sie in eine Scheune ein und entwendeten einen abgemeldeten Campingbus. Den Camper der Marke Fiat, Typ Ducato in der Farbe weiß, stellten die Täter offensichtlich nachdem sie damit gefahren waren mit starken Unfallschäden zurück in die Scheune. Die genauen Unfallstellen konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell