Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil gestohlen

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 06.00 Uhr, wurde von einem Firmengelände an der Franzstraße ein Wohnmobil im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Es handelt sich um ein navyblaues Hymer Wohnmobil mit einem rundum laufenden gelben Streifen, Alufelgen, elektrischem Hubdach und AH-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

