Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 572

Südlohn (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 23jährige Pkw Fahrerin aus Rhede den Zubringer von der B 525 in Fahrtrichtung L 572 und wollte an der Einmündung zur L 572 (Borkener Straße) nach links in Richtung Südlohn abbiegen. Hierbei kam es zum Zusamenstoß mit einem 21jährigen Motorradfahrer aus Weseke, der die L 572 aus Südlohn kommend in Richtung Borken befuhr. Die 23jährige Pkw Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der 21jährige Motoradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Die L 572 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 15:45 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Klaus Thesing

Kreispolizeibehörde Borken

$user.getFirstName() $user.getName()

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell