Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrunkene Randalierer drohen Schläge an

Bocholt (ots)

Am Freitag beschädigten zwei offenbar alkoholisierte Männer gegen 15.50 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Mariengymnasium einen Pkw und entfernten sich dann in Richtung Ravardistraße. Als ein Zeuge die Männer auf den Vorfall ansprach, drohten diesem ihm Schläge an.

Die Täter konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Ca. 18 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, stabile Statur, dunkelblonde kurze Haare, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer Jeans mit Löchern an den Knien, einem hellblauen T-Shirt und weißen Sneakern

2. Ca. 18 bis 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle Haare, an den Seiten kurz rasiert, bekleidet mit schwarzer Hose, weißen Sneakern und einer schwarzen Jacke mit weißen Applikationen im Brustbereich und an den Seiten

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

