Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Viehtransporter nach Reifenplatzer umgekippt

Gescher (ots)

Zehn Schweine sind nach dem Unfall eines Viehtransporters am Donnerstag in Gescher verendet. Das Geschehen hatte sich gegen 11.25 Uhr an der Anschlussstelle von der B525 zur Autobahn A 31 abgespielt. Ein 32-jähriger Stadtlohner wollte mit einem Viehtransporter von der Auffahrt nach links auf die Bundesstraße in Richtung Coesfeld abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen platzte in diesem Moment ein Reifen des Fahrzeugs, wodurch der Anhänger umkippte. Um den Transporter wieder aufzurichten, rückte ein Kranfahrzeug an. Eine Tierärztin musste einige der insgesamt rund 90 Schweine einschläfern; andere waren dem Stress der Unfallsituation erlegen. Die unverletzt gebliebenen Tiere wurden in einen anderen Lkw umgeladen. Die Bergungsarbeiten nahmen mehrere Stunden Zeit in Anspruch, währenddessen waren umfangreiche Sperrmaßnahmen erforderlich. Das betraf auch die Abfahrt für die aus Richtung Emden kommenden Fahrzeuge auf der A31.

