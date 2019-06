Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 2. Nachtrag zur vermissten 50-Jährigen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Borken (ots)

Die Fahndung nach der seit dem 26.05.2019 vermissten 50-jährigen Borkenerin wird zurückgenommen. Sie wurde in Borken lebend angetroffen. An die Medien ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation des Bildes und der personenbezogenen Daten zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild der Vermissten aus ihren Online-Bereichen sowie die entsprechenden Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Guido Helten

Telefon: 02861-900-2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell