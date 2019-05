Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Handtasche entwendet

Stadtlohn (ots)

Eine Handtasche einschließlich Portemonnaie samt Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Montag in Stadtlohn gestohlen. Sie hatte in einem Einkaufswagen gelegen, als sich eine 83-jährige Südlohnerin gegen 13.40 Uhr damit auf dem Parkplatz an der Von-Ardenne-Straße befunden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell