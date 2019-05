Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin sexuell belästigt

Vreden (ots)

Sexuell belästigt haben zwei Unbekannte in der Nacht zum Sonntag eine 23-Jährige in Vreden. Die Männer hatten die Radfahrerin gegen 04.30 Uhr auf der Bahnhofstraße erst nach dem Weg gefragt und sie danach unsittlich berührt. Die junge Frau setzte sich zur Wehr, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Unbekannten kam. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte sich schließlich befreien und floh. Beschreibung: Beide Täter waren circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, circa 30 bis 35 Jahre alt und von normale Statur und akzentfreies Deutsch sprechend. Der erste Täter hatte einen Drei-Tage-Bart und war bekleidet mit einem dunklen Sweatshirt und einer dunklen Jeans, der zweite Täter trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

