POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schnell gefasst

Bocholt (ots)

Schnell klären konnte die Polizei einem Einbruch in Bocholt: Noch in der Nähe des Tatortes nahmen die Beamten in der Nacht zum Montag einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Geschehen hatte sich zuvor in einem Wohnhaus an der Ravardistraße abgespielt: Eine Bewohnerin war durch den Einbrecher wach geworden und sprach den Täter an. Dieser verließ daraufhin das Haus mit Schmuck und Bargeld. Die eingesetzten Beamten entdeckten in der Nähe zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche, die daraufhin die Flucht ergriffen. Weiteren Beamten gelang es gegen 02.50 Uhr, die Tatverdächtigen am Berliner Platz zu stellen.

