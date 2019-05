POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Kreispolizeibehörde Borken

Am Samstag befuhr eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Köln gegen 21.55 Uhr die Langenbergstraße in Richtung Münsterstraße. In Höhe der Gasthausstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer, so dass die 19-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der andere Fahrradfahrer flüchtete von der Unfallstelle und wird nun gesucht. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmale Statur, Piercing in Nase und rechter Augenbraue, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

