Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Nach Ausweichmanöver Kontrolle verloren

Südlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 54-jähriger Autofahrer aus Borken bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B70/B525/L572. Er hatte am frühen Samstagmorgen die B 70 von Oeding kommend in Richtung B525 (Coesfeld) befahren. An der Kreuzung wich er einem einbiegenden 45-jährigen Autofahrer aus Borken aus. Einen Zusammenstoß konnte er damit zwar verhindern, verlor jedoch dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Der 45-Jährige hatte die B 70 von Weseke kommend in Richtung B525 befahren und war an der Kreuzung nach links in Richtung Oeding abgebogen. Den Wagen des 54-Jährigen habe er nach eigenen Angaben übersehen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Borkener Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell