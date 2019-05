Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nach Zusammenstoß mit Baum kollidiert

Isselburg (ots)

Derzeit ist die Landstraße 605 (Dwarsefeld) in Isselburg in Höhe der Straße "In der Flora" voll gesperrt. Bei einem Abbiegevorgang aus einer untergeordneten Straße übersah eine Pkw- Fahrerin aus Isselburg eine 21- jährige Bocholterin, die die Landstraße 605 in Richtung Anholt mit ihrem Pkw befuhr. Im weiteren Verlauf kam die 21- jährige Bocholterin von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine am Straßenrand befindliche Eiche. Durch den Aufprall wurde die Bocholterin schwer verletzt dem Krankenhaus in Bocholt zugeführt. Die Sperrung der L605 dauert voraussichtlich noch bis 17:40 Uhr.

