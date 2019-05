Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte beschädigen Fahrzeuge

15.000 Euro Schaden

Borken (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag mehrere Fahrzeuge auf einem Gelände an der Straße "Landwehr". In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.30 Uhr richteten die Täter an 15 Fahrzeugen einen Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro an.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

