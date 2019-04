Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge vertreibt Einbrecher

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen machte sich gegen 10.55 Uhr ein noch unbekannter Einbrecher auf dem Burloer Weg an einem auf Kipp stehenden Fenster eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Ein Zeuge wurde auf den Mann aufmerksam und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete der Täter. Personenbeschreibung: Ca. 16-18 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, schmale Statur, südländisches äußeres Erscheinungsbild, bekleidet mit Jacke und Hose im Tarnmuster sowie weißen Turnschuhen

