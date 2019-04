Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen schnell geklärt

Rhede (ots)

Am Montagnachmittag beschädigte ein Autofahrer gegen 17.00 Uhr auf dem Gildekamp beim Ausparken einen anderen Pkw, an dem ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Nach kurzer Wartezeit, so Zeugen, fuhr der Unfallverursacher weiter. Anhand der Angaben der Zeugen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Gegen den 22-jährigen Mann aus Rhede wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

