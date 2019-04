Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrüger geben sich als RWE-Mitarbeiter aus

Borken (ots)

Am Donnerstag erschienen zwei noch unbekannte Männer gegen 11.45 Uhr bei einer Anwohnerin der Raesfelder Straße und gaben sich als RWE-Mitarbeiter aus. Die Männer gaben weiter an, in der Wohnung das Wasser abstellen zu müssen, da es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe.

Die Borkenerin fiel auf den Trick herein und ließ die Männer in ihre Wohnung. Der eine Täter lenkte in den nächsten Minuten die Geschädigte in deren Küche ab, während der zweite Täter die anderen Räume durchsuchte. Dies stellte die Geschädigte fest, nachdem die Männer das Haus wieder verlassen hatten. Nach dem derzeitigen Stand wurde nichts entwendet.

Täterbeschreibung:

1. Ca. 45 Jahre alt, stabile Statur, sprach mit osteuropäischem Akzent

2. Ca. 30 Jahre alt, schlank, sprach ebenfalls mit osteuropäischem Akzent

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

